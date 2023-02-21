Про це повідомляє CNN.
За його словами, питання відправлення винищувачів “поки що” не обговорювалося, але будь-яка подібна військова підтримка повинна здійснюватися в координації з союзниками.
“Нам доведеться координувати дії з нашими союзниками, придумуючи, які літаки їм [українцям] відправляти, тому що поставляти різні моделі немає сенсу. Мені здається практично неможливим відправлення італійських винищувачів”, — додав Таяні.
Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зараз відвідує Київ. Тому, Таяні вважає, що це запевнить Зеленського у подальшій підтримці України Італією.
Також через кілька тижнів у співпраці з Францією Італія відправить в Україну зенітний ракетний комплекс “Самп-Т”.
Таяні додав: “Ми входимо до числа країн, які найбільше конфіскували кошти у російських олігархів, ми говоримо про понад 2 мільярди, гроші, які можуть бути використані для відновлення країни”.
ДОВІДКА. FSAF SAMP/T — наземна система класу “земля-повітря” середнього радіуса дії, створена задля захисту території від повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети.
- Раніше повідомлялося, що 21 лютого італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні приїде до Києва. Вона оголосить про новий пакет військової допомоги для України. Спочатку Мелоні прибуде з візитом до Польщі. Вона проведе зустріч з прем’єром та одним з найближчих союзників Матеушем Моравецьким.
- Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив, що Італія підтримує Київ після скандалу через коментарі експрем’єра та лідера “Forza Italia” Сільвіо Берлусконі з критикою президента України Володимира Зеленського.