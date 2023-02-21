Про це повідомляє CNN.

За його словами, питання відправлення винищувачів “поки що” не обговорювалося, але будь-яка подібна військова підтримка повинна здійснюватися в координації з союзниками.

“Нам доведеться координувати дії з нашими союзниками, придумуючи, які літаки їм [українцям] відправляти, тому що поставляти різні моделі немає сенсу. Мені здається практично неможливим відправлення італійських винищувачів”, додав Таяні.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зараз відвідує Київ. Тому, Таяні вважає, що це запевнить Зеленського у подальшій підтримці України Італією.

Також через кілька тижнів у співпраці з Францією Італія відправить в Україну зенітний ракетний комплекс “Самп-Т”.

Таяні додав: “Ми входимо до числа країн, які найбільше конфіскували кошти у російських олігархів, ми говоримо про понад 2 мільярди, гроші, які можуть бути використані для відновлення країни”.

ДОВІДКА. FSAF SAMP/T — наземна система класу “земля-повітря” середнього радіуса дії, створена задля захисту території від повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети.