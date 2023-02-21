Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна "навряд чи" передасть Україні винищувачі.

Про це повідомляє CNN.

За його словами, питання відправлення винищувачів “поки що” не обговорювалося, але будь-яка подібна військова підтримка повинна здійснюватися в координації з союзниками.

“Нам доведеться координувати дії з нашими союзниками, придумуючи, які літаки їм [українцям] відправляти, тому що поставляти різні моделі немає сенсу. Мені здається практично неможливим відправлення італійських винищувачів”, — додав Таяні.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зараз відвідує Київ. Тому, Таяні вважає, що це запевнить Зеленського у подальшій підтримці України Італією.

Також через кілька тижнів у співпраці з Францією Італія відправить в Україну зенітний ракетний комплекс “Самп-Т”.

Таяні додав: “Ми входимо до числа країн, які найбільше конфіскували кошти у російських олігархів, ми говоримо про понад 2 мільярди, гроші, які можуть бути використані для відновлення країни”.

ДОВІДКА. FSAF SAMP/T — наземна система класу “земля-повітря” середнього радіуса дії, створена задля захисту території від повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети.