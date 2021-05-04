Про це під час пресконференції за підсумками відеозустрічі міністрів туризму країн G20 заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, передає La Reppublica.
Зокрема, Драгі зазначив, що світ давно вже хоче їздити до Італії. Водночас країна готова відкрити свої кордони для туристів з усіх куточків світу.
“Європейську зелену перепустку (сертифікат вакцинації, – ред.) буде впроваджено з другої половини червня. Тим часом італійський уряд запровадив національну зелену перепустку, яка набуде чинності з другої половини травня”, – заявив Драгі.
Також прем’єр Італії додав, що для туристів будуть сформовані чіткі та зрозумілі правила, які допоможуть їм безперешкодно подорожувати.
“Наші гори, наші пляжі, міста і сільська місцевість знову відкриваються, і цей процес прискориться в найближчі тижні й місяці… Бронюйте відпочинок в Італії, нам не терпиться знову привітати вас”, – резюмував Драгі.
Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- Раніше повідомлялося, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших “імунних паспортів” Україна вводити не планує.
- Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з’являться вже 15 червня цього року.
- У четвер, 29 квітня, Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.