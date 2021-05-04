Європейський союз готується до впровадження паспортів вакцинації проти COVID-19 у середині червня. Однак Італія зробить це швидше.

Про це під час пресконференції за підсумками відеозустрічі міністрів туризму країн G20 заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, передає La Reppublica.

Зокрема, Драгі зазначив, що світ давно вже хоче їздити до Італії. Водночас країна готова відкрити свої кордони для туристів з усіх куточків світу.

“Європейську зелену перепустку (сертифікат вакцинації, – ред.) буде впроваджено з другої половини червня. Тим часом італійський уряд запровадив національну зелену перепустку, яка набуде чинності з другої половини травня”, – заявив Драгі.

Також прем’єр Італії додав, що для туристів будуть сформовані чіткі та зрозумілі правила, які допоможуть їм безперешкодно подорожувати.

“Наші гори, наші пляжі, міста і сільська місцевість знову відкриваються, і цей процес прискориться в найближчі тижні й місяці… Бронюйте відпочинок в Італії, нам не терпиться знову привітати вас”, – резюмував Драгі.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.