Італія першою в ЄС заблокувала експорт COVID-вакцин до Австралії

Про це повідомляє CNN.

Прессекретар прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі Паола Ансуїні підтвердила цю інформацію, додавши, що Італія та Європейська комісія попередньо домовилися про цю акцію.

Зазначається, що Італія пішла на цей крок в результаті різкої ескалації суперечки між ЄС та компанією AstraZeneca.

Країна стала першою, хто використав запроваджене у січні правило ЄС щодо блокування експорту вакцин проти коронавірусу в деяких ситуаціях.

Згідно з новими правилами, країни-члени Європейського союзу можуть обмежувати експорт вакцин проти коронавірусу, якщо їхні виробники не зможуть виконати поставлені завдання щодо постачання в рамках ЄС.

Правила набрали чинності після того, як компанія AstraZeneca поінформувала ЄС про те, що не може вчасно виконати свої зобов’язання за угодою про попередню закупівлю вакцини.

Водночас представник ЄС повідомив, що Єврокомісія не заперечувала проти рішення Італії. Наголошується, що не передбачено механізму блокування такого рішення.