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Італія першою в ЄС заблокувала експорт COVID-вакцин до Австралії

Італія заблокувала експорт 250 000 доз вакцин COVID-вакцин до Австралії.

Четвер, 4 березня 2021, 20:02

Про це повідомляє CNN.

Прессекретар прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі Паола Ансуїні підтвердила цю інформацію, додавши, що Італія та Європейська комісія попередньо домовилися  про цю акцію.

Зазначається, що Італія пішла на цей крок в результаті різкої ескалації суперечки між ЄС та компанією AstraZeneca.

Країна стала першою, хто використав запроваджене у січні правило ЄС щодо блокування експорту вакцин проти коронавірусу в деяких ситуаціях.

Згідно з новими правилами, країни-члени Європейського союзу можуть обмежувати експорт вакцин проти коронавірусу, якщо їхні виробники не зможуть виконати поставлені завдання щодо постачання в рамках ЄС.

Правила набрали чинності після того, як компанія AstraZeneca поінформувала ЄС про те, що не може вчасно виконати свої зобов’язання за угодою про попередню закупівлю вакцини.

Водночас представник ЄС повідомив, що Єврокомісія не заперечувала проти рішення Італії. Наголошується, що не передбачено механізму блокування такого рішення.

  • Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розкритикувала заяву Європейського союзу про експортний контроль над вакцинами проти коронавірусу COVID-19, вироблених в ЄС, заявивши, що такі заходи ризикують подовжити пандемію.
  • До кінця червня 2021 року Європейський Союз отримає доступ приблизно до 400 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 — цього вистачить для вакцинації половини населення ЄС.
Теги: AstraZeneca, вакцина, експорт, Італія, ЕС

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