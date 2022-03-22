Маріо Драгі назвав український спротив вторгненню РФ “героїчним”. За його словами, Італія буде постійно підтримувати біженців, що були змушені рятуватися від бойових дій. Також він зазначив, що Італія надаватиме військову допомогу.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters .

“Зарозумілість російського уряду зіткнулася з гідністю українського народу, якому вдалося приборкати експансіоністські цілі Москви та покласти величезні видатки на армію вторгнення”, – заявив Драгі.

Італійській прем’єр-міністр підтримав питання членства України в ЄС. Він прогнозує довге приєднання через необхідність реформ, але пообіцяв підтримувати Україну.

“Я хочу сказати Президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі”, – резюмував Драгі.