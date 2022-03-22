Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Маріо Драгі назвав український спротив вторгненню РФ “героїчним”. За його словами, Італія буде постійно підтримувати біженців, що були змушені рятуватися від бойових дій. Також він зазначив, що Італія надаватиме військову допомогу.
“Зарозумілість російського уряду зіткнулася з гідністю українського народу, якому вдалося приборкати експансіоністські цілі Москви та покласти величезні видатки на армію вторгнення”, – заявив Драгі.
Італійській прем’єр-міністр підтримав питання членства України в ЄС. Він прогнозує довге приєднання через необхідність реформ, але пообіцяв підтримувати Україну.
“Я хочу сказати Президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче, щоб Україна була в Європейському Союзі”, – резюмував Драгі.
- Нагадаємо, Європейський Союз розпочав процедуру розгляду заявки України на членство в блоці. На засіданні Ради ЄС із закордонних справ будуть обговорювати ситуацію в Україні.
- Також екстрений саміт Європейського Союзу, який відбувся в ніч на 11 березня, був повністю присвячений питанню російської агресії в Україні. На саміті ухвалено рішення щодо заявки України на вступ до ЄС, яке видається доволі неоднозначним.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.
- ЄС обговорює запровадження нафтового ембарго проти РФ. Німеччина закликає “не поспішати” через високі ціни на енергоносії в Європі. Країни Балтії закликають до рішучіших дій.