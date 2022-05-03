У Міністерстві з питань екологічного переходу Італії оцінили ймовірність повної відмови від іпорту російських енергоносіїв і дійшли до висновку, що це можливо до середини 2024 року.

Про це сповістив очільник Міністерства Роберто Чинголані.

За його словами, Італії було б набагато легше імпортувати газ з шести або семи країн “не дуже великих розмірів”, ніж з Росії, яка самостійно покриває 40% поставок і яка завдяки цьому є геополітичною силою.

“Ми повинні стати автономними до другої половини 2024 року, ми могли б обійтися без імпорту російського газу”, – заявив Чинголані.

Також він зауважив, що Єврокомісія має ухвалити “чітке і недвозначне” політичне рішення щодо вимог уряду РФ платити за газ у рублях, аби це не було “перекладанням відповідальності на окремі уряди та нафтогазові компанії”. При цьому сам Чинголані раніше погоджувався тимчасово виконувати ці умови.