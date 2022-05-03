Про це сповістив очільник Міністерства Роберто Чинголані.
За його словами, Італії було б набагато легше імпортувати газ з шести або семи країн “не дуже великих розмірів”, ніж з Росії, яка самостійно покриває 40% поставок і яка завдяки цьому є геополітичною силою.
“Ми повинні стати автономними до другої половини 2024 року, ми могли б обійтися без імпорту російського газу”, – заявив Чинголані.
Також він зауважив, що Єврокомісія має ухвалити “чітке і недвозначне” політичне рішення щодо вимог уряду РФ платити за газ у рублях, аби це не було “перекладанням відповідальності на окремі уряди та нафтогазові компанії”. При цьому сам Чинголані раніше погоджувався тимчасово виконувати ці умови.
- Нагадаємо, Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що Італія продовжуватиме намагання зменшити свою залежність від російської нафти та газу у відповідь на вторгнення в Україну, попри занепокоєння щодо зростання вартості палива.
- Згідно з інформацією британської інформаційної агенції Reuters, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідає Алжир у понеділок, аби підписати угоду про збільшення імпорту газу, оскільки країна шукає альтернативні джерела після вторгнення Росії в Україну.