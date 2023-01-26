Генеральний директор "Eni" Клаудіо Дескальці заявив, що країна взяла курс на припинення "газової" співпраці з Росією.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.

Зазначено, що керівник компанії “Eni” налаштований оптимістично й очікує з 2024-25 років повної відмови від блакитного палива з РФ.

“Прогноз щодо відмови від поставок російського газу в Італію? Я налаштований позитивно. Сказав би, що ми до цього прийдемо взимку 2024-2025 років, якщо триматимемось нинішнього плану”, – зазначив Клаудіо Дескальці.

Також додається, що Італія планує замістити російський газ передусім поставками з Алжиру. Ця африканська країна щорічно збільшує постачання палива: у 2021-му Італія отримала від неї 21 млрд кубометрів газу, в 2022 році – 25 млрд, а на 2023-й заплановано ввезти 28 млрд кубометрів газу.