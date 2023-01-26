Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.
Зазначено, що керівник компанії “Eni” налаштований оптимістично й очікує з 2024-25 років повної відмови від блакитного палива з РФ.
“Прогноз щодо відмови від поставок російського газу в Італію? Я налаштований позитивно. Сказав би, що ми до цього прийдемо взимку 2024-2025 років, якщо триматимемось нинішнього плану”, – зазначив Клаудіо Дескальці.
Також додається, що Італія планує замістити російський газ передусім поставками з Алжиру. Ця африканська країна щорічно збільшує постачання палива: у 2021-му Італія отримала від неї 21 млрд кубометрів газу, в 2022 році – 25 млрд, а на 2023-й заплановано ввезти 28 млрд кубометрів газу.
- Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.
- Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.
- У Німеччині готові до використання мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України, якщо будуть вирішені юридичні питання й союзники підтримають цю ініціативу.
- Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що 1 січня країна припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.