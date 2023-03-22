Італійський суд у вівторок, 21 березня, погодився передати владі Сполучених Штатів громадянина Росії, якого звинувачують у злочинах, зокрема в доставці нафти з Венесуели, що є порушенням санкцій.

Про це сповіщає Reuters.

Зазначається, що апеляційний суд Мілана погодився на екстрадицію Артема Уса, але лише за двома з чотирьох пунктів, за якими його звинувачують у Сполучених Штатах. Адвокат обвинуваченого може подати апеляцію до вищого суду Італії, щоб спробувати запобігти відправці його клієнта через Атлантику.

Як повідомляється, судді дали дозвіл на екстрадицію Уса, якого минулого жовтня затримали в міланському аеропорту Мальпенса за міжнародним ордером на арешт. Нині він перебуває під домашнім арештом за звинуваченнями в порушенні ембарго проти Венесуели та банківському шахрайстві.

Однак італійський апеляційний суд ухвалив рішення про відмову в передачі росіянина за звинуваченням у контрабанді військових технологій зі Сполучених Штатів до Росії та “відмиванні” грошей. Судді пояснили, що вони відмовили в екстрадиції через відсутність доказів за першим звинуваченням і питання “подвійної небезпеки” за другим.

Як зауважується, минулого року прокуратура США висунула Усу та чотирьом іншим російським громадянам звинувачення у постачанні російським покупцям військових технологій, придбаних в американських виробників. Деякі з них опинились на полі бою в Україні.

За словами прокурорів, зловмисники використовували німецьку компанію для постачання військових технологій, а також венесуельської нафти російським покупцям.