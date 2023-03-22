Про це сповіщає Reuters.
Зазначається, що апеляційний суд Мілана погодився на екстрадицію Артема Уса, але лише за двома з чотирьох пунктів, за якими його звинувачують у Сполучених Штатах. Адвокат обвинуваченого може подати апеляцію до вищого суду Італії, щоб спробувати запобігти відправці його клієнта через Атлантику.
Як повідомляється, судді дали дозвіл на екстрадицію Уса, якого минулого жовтня затримали в міланському аеропорту Мальпенса за міжнародним ордером на арешт. Нині він перебуває під домашнім арештом за звинуваченнями в порушенні ембарго проти Венесуели та банківському шахрайстві.
Однак італійський апеляційний суд ухвалив рішення про відмову в передачі росіянина за звинуваченням у контрабанді військових технологій зі Сполучених Штатів до Росії та “відмиванні” грошей. Судді пояснили, що вони відмовили в екстрадиції через відсутність доказів за першим звинуваченням і питання “подвійної небезпеки” за другим.
Як зауважується, минулого року прокуратура США висунула Усу та чотирьом іншим російським громадянам звинувачення у постачанні російським покупцям військових технологій, придбаних в американських виробників. Деякі з них опинились на полі бою в Україні.
За словами прокурорів, зловмисники використовували німецьку компанію для постачання військових технологій, а також венесуельської нафти російським покупцям.
- Попри те, що ЄС запровадив санкції проти російської нафти, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що залежність Європи від російської нафти і газу є “історією”, низка посадовців як в Україні, так і в Європі запевняють, що ця “історія” ще триває, оскільки нафта із РФ продовжує потрапляти на європейські ринки.
- Фінляндія, яка раніше була однією з найбільш залежних від російської нафти країн ЄС, припинила імпорт сирої нафти марки Urals минулого року, одночасно збільшивши закупівлі барелів із Норвегії, Великої Британії та Сполучених Штатів.
- Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща скоротить імпорт нафти з Росії практично до нуля у лютому-березні, оскільки Варшава продовжує позбавлятися залежності від РФ через широкомасштабну війну проти України.