Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко у Facebook.
Український міністр провів зустріч з міським головою та керівним директором міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті. У квітні італійська гуманітарна група Cesvi зі штаб-квартирою в Бергамо вирішили допомогти у відновленні міста. Тоді йшлося про перші 500 тисяч євро, а зараз мер Бергамо Джорджо Горі підтвердив готовність залучати кошти й надалі.
Фінансову допомогу спрямують на відновлення комунальної інфраструктури та об’єктів соціальної сфери. Їх залучатимуть коштом благодійних внесків від приватних і державних донорів. Місто Бергамо також долучиться до ініціативи.
“На сьогодні сума інфраструктурних збитків сягає 104 млрд доларів, проте війна ще не закінчилася. Наразі і після перемоги на нас чекає складний шлях відновлення України”, – зазначив Сергій Марченко.
Після російського нападу та окупації Буча потребує автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин та громадського транспорту. Пріорітетними сферами відновлення є зруйнована інфраструктура, житло та переобладнання парків спеціальної техніки.
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