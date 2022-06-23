Італія планує й надалі залучати кошти для відновлення Бучі у Київській області, яка постраждала через російських окупантів. Таке рішення оголосив мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко у Facebook.

Український міністр провів зустріч з міським головою та керівним директором міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті. У квітні італійська гуманітарна група Cesvi зі штаб-квартирою в Бергамо вирішили допомогти у відновленні міста. Тоді йшлося про перші 500 тисяч євро, а зараз мер Бергамо Джорджо Горі підтвердив готовність залучати кошти й надалі.

Фінансову допомогу спрямують на відновлення комунальної інфраструктури та об’єктів соціальної сфери. Їх залучатимуть коштом благодійних внесків від приватних і державних донорів. Місто Бергамо також долучиться до ініціативи.

“На сьогодні сума інфраструктурних збитків сягає 104 млрд доларів, проте війна ще не закінчилася. Наразі і після перемоги на нас чекає складний шлях відновлення України”, – зазначив Сергій Марченко.

Після російського нападу та окупації Буча потребує автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин та громадського транспорту. Пріорітетними сферами відновлення є зруйнована інфраструктура, житло та переобладнання парків спеціальної техніки.