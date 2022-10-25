Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що новий уряд Італії буде й надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, попри енергетичний шантаж президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомило Reuters.

“Якщо ми піддамося путінському шантажу в галузі енергетики, проблема не вирішиться, а посилиться, відкривши шлях до нових вимог та шантажу”, – зауважила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Також вона наголосила, що Італія продовжить підтримувати санкції Заходу проти Володимира Путіна, попри обмеження імпорту газу з Росії.

Крім того, Джорджа Мелоні зазначила, що уряд Італії запропонує фінансову підтримку сім’ям та компаніям, які постраждали від енергетичної кризи. А також попередила, що ціна цієї ініціативи означає, що її адміністрації, можливо, доведеться відкласти виконання деяких зі своїх передвиборчих обіцянок.

“Контекст, в якому уряду доведеться діяти, дуже складний, можливо найскладніший з часів Другої світової війни”, – сказала прем’єр-міністерка Італії, додавши, що наступного року економіка може поринути в рецесію.

Нагадаємо, що 22 жовтня Джорджа Мелоні склала присягу прем’єр-міністерки Італії, прийнявши владу на чолі правої коаліції, охопленої внутрішніми чварами щодо позиції Риму відносно Москви. Завзята атлантистка, Мелоні заявила, що її уряд буде непохитним у своїй підтримці України та протидії війні РФ проти країни.

Мелоні, партія якої отримала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах минулого місяця, змінила Маріо Драгі на посаді глави уряду Італії та стала першою жінкою-прем’єр-міністеркою країни.

На цій посаді їй доведеться розв’язувати нагальну проблему високих цін на енергоносії, оскільки настає зима, а домогосподарства та підприємства борються з високими рахунками за опалення. Іншим великим викликом буде управління її некерованими союзниками по коаліції, деякі з яких звинувачують санкції проти РФ в біді Італії з цінами на енергоносії.

Мелоні засудила фашизм і пом’якшила свою критику Європейського Союзу. Вона дотримується жорсткої позиції щодо питань ідентичності, таких як імміграція та права геїв.