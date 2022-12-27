Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що уряд Італії розглядає питання про надання засобів протиповітряної оборони для захисту неба від РФ.

Про це президент України написав у Twitter.

Під час розмови Володимир Зеленський подякував Джорджі Мелоні за солідарність і всебічну підтримку України.

“Привітав виділення італійським урядом додаткових 10 млн євро допомоги. Джорджа Мелоні повідомила про розгляд надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили формулу миру”, – написав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні неодноразово обіцяла продовжувати підтримувати Україну, попри суперечки в її правлячій коаліції та розділену громадську думку щодо питання постачання зброї.

“Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізно припиниться, і вона закінчиться тоді, коли ми проведемо мирні переговори, на які ми всі сподіваємося”, – сказав міністр оборони Гвідо Крозетто.

Раніше цього місяця кабінет міністрів Італії прийняв постанову, що дозволяє продовжувати постачати Україні зброю протягом усього наступного року без офіційного схвалення парламенту для кожної нової партії озброєння. За попередньої адміністрації на чолі з Маріо Драгі уряд Італії схвалив п’ять постачань зброї в Україну, зберігши у державній таємниці деталі постачання.

Крім того, раніше представник італійської коаліції, на умовах анонімності, заявив, що Рим готовий надати Україні різноманітні системи протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські SAMP/T та італійські Aspide середньої дальності, а також переносні ракети Stinger.

Нагадаємо, що Італія схвалила перше постачання зброї Києву наприкінці лютого, за каденції уряду національної єдності Маріо Драгі. Нещодавно сформований правий коаліційний уряд Джорджі Мелоні готує вже шостий раунд постачань.

Мелоні є рішучою прихильницею України, попри амбівалентність її союзників по коаліції Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, які мають історично тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Рим ніколи не розкривав подробиць зброї, яку він відправляв до Києва після повномасштабного російського вторгнення, але італійські та українські ЗМІ повідомляли, що попередні постачання включали реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), гаубиці Pzh2000 і броньовані машини.