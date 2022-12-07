Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови з нагоди 120-річчя Університету Бокконі.
За її словами, Італія – одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу. Адже Путін скоротив експорт трубопровідного газу до Європи на 80% за останні вісім місяців.
“Але нам вдалося це компенсувати. І Італія є чудовим прикладом. Раніше ви імпортували 40% газу із Росії, а тепер ця частка скоротилася приблизно до 10% завдяки дивовижним зусиллям щодо диверсифікації постачань”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Також вона додала, що сховища Європи станом на початок листопада були заповнені на 96%, тому Італія має безпечно пройти зимовий період.
За словами президентки Єврокомісії, це має високу ціну, і це ціна енергії. Саме тому Італія паралельно працювала над комплексом заходів щодо зниження цін.
“Ми наполягали на солідарному внеску надприбутків енергетичних компаній. Вже у 2023 році тут, в Італії, він принесе приблизно 4 мільярди євро доходів. Це гроші для підтримки вразливих домогосподарств і вразливих підприємств. Ми також працюємо над спільною закупівлею газу”, – розповіла Урсула фон дер Ляєн.
Зазначимо, що з початку 2022 року імпорт російського зрідженого природного газу до Європи зріс на 42% у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року.
Так, за 2022 рік на російський ЗПГ припадає 16% всього європейського морського імпорту цього палива, більшість поставлено до Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландів.
Загалом РФ експортувала до Європи 17,8 млрд кубометрів ЗПГ, ставши другим за обсягом постачальником у регіоні. Водночас перше місце – за США з часткою 42%, тоді як на третій позиції – Катар (13,7%).
Попри те, що загальний обсяг у 17,8 млрд кубометрів – це невелика частина від 62,1 млрд кубометрів газу, поставленого трубопроводами, він “залишає Європу незахищеною” через те, що Кремль перетворює поставлений газ на “зброю”.
За даними аналітиків Refinitiv, з початку року Європа імпортувала рекордні 111 млрд кубометрів ЗПГ, що майже на 70% перевищує показники за аналогічний період минулого року.
- Російський енергетичний гігант “Газпром” заявив, що з наступного понеділка скоротить постачання природного газу в Європу, перекривши потік газу в трубопровід, який пролягає через Україну.
- Єврокомісія офіційно пропонує цінові обмеження на газ. Опублікована пропозиція Єврокомісії передбачає встановлення максимальної ціни на газ на рівні 275 євро за МВт-год, що понад вдвічі більше за нинішню ціну на ринку.
- Туреччина стала частково платити за російський газ в рублях. Частка платежів у російській валюті збільшиться найближчими місяцями.