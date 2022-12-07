Італія менш ніж за рік скоротила частку імпорту газу з Російської Федерації до 10% завдяки зусиллям щодо диверсифікації постачань.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови з нагоди 120-річчя Університету Бокконі.

За її словами, Італія – одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу. Адже Путін скоротив експорт трубопровідного газу до Європи на 80% за останні вісім місяців.

“Але нам вдалося це компенсувати. І Італія є чудовим прикладом. Раніше ви імпортували 40% газу із Росії, а тепер ця частка скоротилася приблизно до 10% завдяки дивовижним зусиллям щодо диверсифікації постачань”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Також вона додала, що сховища Європи станом на початок листопада були заповнені на 96%, тому Італія має безпечно пройти зимовий період.

За словами президентки Єврокомісії, це має високу ціну, і це ціна енергії. Саме тому Італія паралельно працювала над комплексом заходів щодо зниження цін.

“Ми наполягали на солідарному внеску надприбутків енергетичних компаній. Вже у 2023 році тут, в Італії, він принесе приблизно 4 мільярди євро доходів. Це гроші для підтримки вразливих домогосподарств і вразливих підприємств. Ми також працюємо над спільною закупівлею газу”, – розповіла Урсула фон дер Ляєн.

Зазначимо, що з початку 2022 року імпорт російського зрідженого природного газу до Європи зріс на 42% у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року.

Так, за 2022 рік на російський ЗПГ припадає 16% всього європейського морського імпорту цього палива, більшість поставлено до Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландів.

Загалом РФ експортувала до Європи 17,8 млрд кубометрів ЗПГ, ставши другим за обсягом постачальником у регіоні. Водночас перше місце – за США з часткою 42%, тоді як на третій позиції – Катар (13,7%).

Попри те, що загальний обсяг у 17,8 млрд кубометрів – це невелика частина від 62,1 млрд кубометрів газу, поставленого трубопроводами, він “залишає Європу незахищеною” через те, що Кремль перетворює поставлений газ на “зброю”.

За даними аналітиків Refinitiv, з початку року Європа імпортувала рекордні 111 млрд кубометрів ЗПГ, що майже на 70% перевищує показники за аналогічний період минулого року.