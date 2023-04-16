Італія, ймовірно, передала українським армійцям десятки самохідних артилерійських установок M109L. Частина з них вже на бойових позиціях.

Про це повідомляє La Repubblica.

Вже декілька тижнів на кількох відео, знятих в Україні, можна побачити, як потужні М109L ведуть вогонь по російських позиціях. Тим самим свідчать про те, наскільки важливий внесок Італії у військові операції України, котра обороняється проти повномасштабного російського нападу.

Серед уже постачених на фронт щонайменше тридцять гусеничних гаубиць, а деякі джерела говорять про навіть подвійну цифру: загалом шістдесят одиниць уже передані українським військам або будуть у них найближчому майбутньому.

Зазначається, що 15 квітня поїзд із гаубицями пройшов через вокзал північного міста Удіне.

САУ M109, які передала Італія, відремонтовані шляхом американського фінансування.

Зауважимо, раніше у Міністерстві оборони Італії підтвердили присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, водночас заявили, що курс тренування завершено. Армійці навчались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP/T.

Довідка. M109L — модернізована версія американської САУ M109, що вироблявся за ліцензією в Італії. Гаубиця має гармату завдовжки 39 калібрів, вона забезпечує максимальну дальність ураження 24—30 км.