Італія відкривається для українців, але з умовами

З 31 липня Італія відкриває кордони для українських туристів, але з умовою перебування на самоізоляції протягом п'яти днів після прибуття.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зазначається, що уряд Італії прийняв рішення відкрити кордони для українських туристів, згідно з рекомендаціями Ради Європи.

“Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: п’ять днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії”, – заявив Кулеба.

Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю: Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії 🙂 Всі умови👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2021

Згідно з наказом МОЗ Італії, Україну з 31 липня включено до переліку країн категорії D, що передбачає надання можливості відвідувати територію країни з будь-якою метою, в тому числі й туризму.

При в’їзді в Італію для українців діятимуть кілька основних вимог:

наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду;

заповнена онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form

обов’язкова самоізоляція тривалістю п’ять днів;

зробити повторний тест на COVID-19, який повинен підтвердити негативний результат після самоізоляції.

Впродовж останніх двох тижнів 14 країн Європи відкрили свої кордони для мандрівників з України.

Умови в’їзду в кожну з країн можуть відрізнятися та оновлюватися. Усі деталі в’їзду можна перевірити на інтерактивній карті МЗС.

15 липня Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.