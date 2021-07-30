Італія відкривається для українців, але з умовами

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Зазначається, що уряд Італії прийняв рішення відкрити кордони для українських туристів, згідно з рекомендаціями Ради Європи.
“Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: п’ять днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії”, – заявив Кулеба.
Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю:
Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.
Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії 🙂
Всі умови👇https://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2021
Згідно з наказом МОЗ Італії, Україну з 31 липня включено до переліку країн категорії D, що передбачає надання можливості відвідувати територію країни з будь-якою метою, в тому числі й туризму.
При в’їзді в Італію для українців діятимуть кілька основних вимог:
- наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду;
- заповнена онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form;
- обов’язкова самоізоляція тривалістю п’ять днів;
- зробити повторний тест на COVID-19, який повинен підтвердити негативний результат після самоізоляції.
Впродовж останніх двох тижнів 14 країн Європи відкрили свої кордони для мандрівників з України.
Умови в’їзду в кожну з країн можуть відрізнятися та оновлюватися. Усі деталі в’їзду можна перевірити на інтерактивній карті МЗС.
15 липня Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.
Під час засідання Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Європейський Союз включив Україну до так званого “зеленого списку” країн і рекомендував скасувати обмеження на подорожі.
Важливо, що остаточне щодо скасування обмежень для в’їзду українців прийматимуть держави-члени блоку.
ЄС оновлює склад “зеленого переліку” кожні два тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації країни можуть бути вилучені з переліку.
Нагадаємо, що з 1 липня Європейський союз відкрив кордони для громадян 11 країн, які вважає безпечними. Вони зможуть в’їжджати без обмежень.
Українцям тоді вільний в’їзд не дозволили, але аргументація цього рішення досі невідома.
За формулою ЄС, до списку безпечних країн можуть потрапити ті, у яких за 14 днів зафіксовано менш як 100 випадків захворювань на 100 тисяч населення. За даними Європейського центру контролю і профілактики захворювань, в Україні цей показник в межах норми – 33,3.
Нагадаємо, що на початку червня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запевняв, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні знаходиться під контролем. Тому українців вже цього літа зможуть безперешкодно літати до країн Європейського союзу.
Зокрема, очільник МОЗ заявив, що кількість позитивних тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям Всесвітньою організації охорони здоров’я – менш як 5%. Такого результату, за словами Ляшка, вдалося досягти шляхом вакцинації населення та зменшенню кількості випадків зараження.
- Галузь туризму продовжує потерпати від пандемії коронавірусу. Через це світова економіка у 2020 та 2021 роках може втратити понад чотири трильйони доларів.