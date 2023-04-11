11 квітня уряд Італії оголосив надзвичайний стан у сфері міграції після "різкого зростання" потоків через Середземне море.

Про це інформує Reuters.

Надзвичайний стан триватиме шість місяців, його підкріплять початковим фінансуванням у розмірі 5 млн євро.

“Нехай буде ясно, ми не розв’язуємо проблему, рішення може залежати лише від відповідального втручання Європейського Союзу”, – зауважив міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі.

Рішення дозволить уряду Джорджії Мелоні швидше репатріювати тих, кому не дозволено залишатися у країні, посилюючи накази про ідентифікацію та видворення, повідомило джерело в уряді.

Уряд пообіцяв стримувати масову міграцію, але, за даними міністерства внутрішніх справ, у 2023 році до Італії прибуло близько 31 300 мігрантів, порівняно з приблизно 7 900 за той самий період минулого року.

10 квітня берегова охорона керувала рятувальними операціями за участю двох човнів із загалом 1200 осіб, благодійні організації також приєдналися до зусиль.

Зауважимо, 13 березня уряд Італії заявив, що російське угруповання найманців “Вагнер” стоїть за сплеском кількості мігрантів, які намагаються перетнути центральне Середземне море в межах стратегії Москви щодо помсти країнам, які підтримують Україну.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зазначив, що тепер можна з упевненістю сказати, що “експоненціальне зростання міграційного явища з африканських берегів є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група “Вагнера”, використовуючи свою вагу в деяких африканських країнах”.

За даними ООН, одним з основних пунктів в’їзду в Європу є Італія. Протягом січня-листопада 2022 року до країни на човнах прибули близько 85 тисяч мігрантів. Більшість з них потрапляють у країну на невеликих човнах, а під час подорожі їх рятують благодійні судна.

У жовтні 2022 року склав присягу правий уряд Джорджі Мелоні, який намагався відмовляти пошуково-рятувальним кораблям, якими керують неурядові організації, причалювати до Італії.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість переселенців, яких приймають у країні.

13 грудня у Великій Британії заявили, що планують прийняти нове законодавство, аби не дозволити мігрантам, які перетинають Ла-Манш, залишатися в країні. Британський уряд намагається обмежити сплеск кількості осіб, котрі прибувають на невеликих човнах на південне узбережжя.

Вже 21 березня в Євросоюзі запустили два проєкти захисту від напливу мігрантів.