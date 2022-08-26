Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Про долучення Італії до відновлення українських територій заявив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо, сьогодні під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.
У повідомленні зазначається, що у пакет допомоги для України увійдуть зокрема 2 мільйони євро для гуманітарного розмінування на деокупованих територіях.
Під час зустрічі Денис Монастирський зауважив, що Італія є не лише одним із основних торговельно-економічних партнерів України в Європі, а й щирим другом. Він подякував Луїджі Ді Майо за його особисту позицію щодо України, яка була означена виходом з партії “Рух п’яти зірок” через принциповий намір подальшої консолідації зусиль уряду Італії щодо підтримки України та дотримання єдиної політики ЄС.
Також міністр внутрішніх справ запросив Італію до участі у проєктах післявоєнного відновлення України.
“Багато італійських великих та малих міст мають підписані меморандуми про співпрацю з українськими містами. Це братерство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використати цей канал для того, щоб працювати у напрямі відновлення України. Відсьогодні Італія як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України. В межах цього проєкту, ми вирішили надати 2 мільйони євро, які будуть направлені для гуманітарного розмінування”, – зазначив очільник МЗС Італії.
Луіджі Ді Майо уточнив, що частину обладнання для розмінування, Італія зможе передати українським рятувальникам найближчим часом.
Окрім того, сторони обговорили прискорення ратифікації підписаної в червні минулого року міжурядової Угоди про українсько-італійське поліцейське співробітництво.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій разом із державною ІТ-компанією “Інфотех” запустили мобільний застосунок “Розмінування України”.
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