Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо заявив, що Італія сприятиме Україні у післявоєнному відновленні та виділить 2 мільйони євро для гуманітарного розмінування територій України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Про долучення Італії до відновлення українських територій заявив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо, сьогодні під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.

У повідомленні зазначається, що у пакет допомоги для України увійдуть зокрема 2 мільйони євро для гуманітарного розмінування на деокупованих територіях.

Під час зустрічі Денис Монастирський зауважив, що Італія є не лише одним із основних торговельно-економічних партнерів України в Європі, а й щирим другом. Він подякував Луїджі Ді Майо за його особисту позицію щодо України, яка була означена виходом з партії “Рух п’яти зірок” через принциповий намір подальшої консолідації зусиль уряду Італії щодо підтримки України та дотримання єдиної політики ЄС.

Також міністр внутрішніх справ запросив Італію до участі у проєктах післявоєнного відновлення України.

“Багато італійських великих та малих міст мають підписані меморандуми про співпрацю з українськими містами. Це братерство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використати цей канал для того, щоб працювати у напрямі відновлення України. Відсьогодні Італія як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України. В межах цього проєкту, ми вирішили надати 2 мільйони євро, які будуть направлені для гуманітарного розмінування”, – зазначив очільник МЗС Італії.

Луіджі Ді Майо уточнив, що частину обладнання для розмінування, Італія зможе передати українським рятувальникам найближчим часом.

Окрім того, сторони обговорили прискорення ратифікації підписаної в червні минулого року міжурядової Угоди про українсько-італійське поліцейське співробітництво.