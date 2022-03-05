4 березня спецпідрозділ фінансової поліції у співпраці з відділом економічної та фінансової поліції Imperia та авіаційним оперативним департаментом Генуї виконав наказ про заморожування активів декількох російських олігархів в Італії.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Накази про заморожування були виконані щодо осіб:

Олексій Олександрович Мордащов: яхта Lady M, розташована в порту Імперія, вартістю приблизно 65 мільйонів євро (близько $71 мільйон)

Геннадій Миколайович Тимченко: яхта “Лена”, розташована в порту Сан-Ремо, вартістю приблизно 50 мільйонів євро (близько $55 мільйонів)

Алішер Усманов: компендіум нерухомості в Гольфо-дель-Певеро в Арзакені, вартістю приблизно 17 мільйонів євро (близько $18 мільйонів)

Володимир Рудольфович Соловйов: нерухомість у провінції Комо вартістю приблизно 8 мільйонів євро (близько $8,7 мільйона)

Олег Савченко: вілла сімнадцятого століття під назвою “Вілла Лаццарескі”, розташована в провінції Лукка, вартістю близько 3 мільйонів євро (близько $3,3 мільйона).

Ці обмежувальні заходи з’явилися після того, як Рада ЄС ввела санкції проти кількох осіб і організацій через військову агресію Росії проти України.

Наголошується, що за попередні 20 років російські олігархи придбали безліч вілл у кращих місцях Італії. Повідомляється, що найближчими днями очікується арешт нових активів.