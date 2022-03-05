Про це інформує американський телеканал CNN.
Накази про заморожування були виконані щодо осіб:
- Олексій Олександрович Мордащов: яхта Lady M, розташована в порту Імперія, вартістю приблизно 65 мільйонів євро (близько $71 мільйон)
- Геннадій Миколайович Тимченко: яхта “Лена”, розташована в порту Сан-Ремо, вартістю приблизно 50 мільйонів євро (близько $55 мільйонів)
- Алішер Усманов: компендіум нерухомості в Гольфо-дель-Певеро в Арзакені, вартістю приблизно 17 мільйонів євро (близько $18 мільйонів)
- Володимир Рудольфович Соловйов: нерухомість у провінції Комо вартістю приблизно 8 мільйонів євро (близько $8,7 мільйона)
- Олег Савченко: вілла сімнадцятого століття під назвою “Вілла Лаццарескі”, розташована в провінції Лукка, вартістю близько 3 мільйонів євро (близько $3,3 мільйона).
Ці обмежувальні заходи з’явилися після того, як Рада ЄС ввела санкції проти кількох осіб і організацій через військову агресію Росії проти України.
Наголошується, що за попередні 20 років російські олігархи придбали безліч вілл у кращих місцях Італії. Повідомляється, що найближчими днями очікується арешт нових активів.
- Нагадаємо, російський мільярдер Роман Абрамович продає свій будинок у Лондоні, щоб уникнути заморожування його активів через можливі британські санкції. Так вважає депутат парламенту Кріс Брайант, закликаючи прискорити введення санкцій.
- Роман Абрамович оголосив, що планує продати футбольний клуб “Челсі”, оскільки це “в інтересах клубу, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів”.
- Також стало відомо, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні 512-футову яхту Dilbar, вартістю майже $600 мільйонів — конфіскувала німецька влада в Гамбурзі.
- Через санкції “Сбербанк” Росії зіштовхнувся з аномальним відпливом коштів у своїх дочірніх компаніях в Європі. Компанія вирішила покинути європейський ринок.
- Своєю чергою, міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг Росії до “CCC-” з “BB+”, штовхнувши її далі на «сміттєву» територію менше ніж через тиждень після останнього зниження рейтингу, оскільки нові міжнародні санкції та власний захист нації заходи посилили ризик дефолту.