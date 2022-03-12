Фінансова поліція Італії арештувала мегаяхту Sy A російського олігарха Андрія Мельниченка після того, як проти нього запровадили санкції у ЄС.

Про це повідомляє Il Piccolo.

Раніше, 9 березня Європейський союз запровадив нові санкції проти російських бізнесменів та політиків, зокрема проти Мельниченка. Він, як відомо, один з найвпливовіших підприємців РФ та має тісні зв’язки з російським урядом.

Яхта Мельниченка Sy A вважається найбільшою приватною вітрильною моторною яхтою у світі – 143 метри завдовжки і 25 метрів завширшки. Її вартість – близько 500 млн євро.