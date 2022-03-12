Про це повідомляє Il Piccolo.
Раніше, 9 березня Європейський союз запровадив нові санкції проти російських бізнесменів та політиків, зокрема проти Мельниченка. Він, як відомо, один з найвпливовіших підприємців РФ та має тісні зв’язки з російським урядом.
Яхта Мельниченка Sy A вважається найбільшою приватною вітрильною моторною яхтою у світі – 143 метри завдовжки і 25 метрів завширшки. Її вартість – близько 500 млн євро.
- Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден видав указ, яким заборонив експорт, продаж і постачання готівкових доларів у Російську Федерацію.
- Центробанк Російської Федерації заборонив продаж валюти у касах банків. Також наразі з депозитів можна зняти лише долари сумою до 10 тисяч. Відповідні зміни діятимуть від сьогодні і до 9 вересня 2022 року.
- У деяких пунктах обміну валют у Москві долар коштує 190 рублів. Варто зазначити, що за день до початку повномасштабного вторгнення РФ до України курс долара ще становив 80 рублів за долар.