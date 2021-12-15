Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією "Covid-19", Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, зокрема з метою туризму.

Відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства зовнішніх справ України.

Виняток – громадяни України, в яких є посвідка на проживання в Італії, або ті громадяни, хто в’їжджає в Італію з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування або абсолютної потреби.

В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії.

Для цього їм потрібно заповнити до прибуття онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form, надати довідку (сертифікат) про негативний результат ПЛР або експрес-тестування на Covid-19, активувати процедури нагляду за здоров’ям у медичних установах відповідно до території проживання та пройти 10 днів самоізоляції, по закінченню якої провести повторне тестування для підтвердження негативного результату.

Але винятки не розповсюджуються на громадян, які протягом останніх 14 днів проживали або перебували транзитом у ПАР, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Малаві, Мозамбіку, Намібії та Есватіні.

Правила діють до 31 січня 2022 року.