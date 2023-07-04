Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2,5 мільярда доларів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Джерело: Reuters

Італія арештувала активи, включаючи банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі, у рамках санкцій Європейського Союзу проти Кремля та його прихильників.

У своєму щорічному звіті відділ боротьби з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії 4 липня заявив, що цифра у 2,5 мільярда доларів була оновлена ​​на кінець червня.

Директор UIF Енцо Серата додав, що фінансові активи вартістю близько 330 мільйонів євро, пов’язані з 80 особами, були заморожені в рамках санкцій.

До початку війни в лютому 2022 року пляжі та порти Італії були популярним майданчиком для багатих росіян, які купували нерухомість у найкращих місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя.

Деякі з олігархів, на яких поширюються ці заходи, подали судові апеляції, зокрема російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов.

У квітні італійський суд передав до Суду ЄС рішення щодо збереження заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро.