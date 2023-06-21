Джерело: Buzzi.
У 2024 році очікується завершення угоди в Україні. Остаточний вихід компанії залежить від отримання необхідних дозволів регулювальних органів.
В Україні італійська компанія володіє двома цементними заводами повного циклу: під Рівним (“Волинь-Цемент”) та Миколаєвом (“Південь-Цемент”). Також Buzzi має два термінали для розподілу цементу. Група активно працює у Києві, Одесі та Миколаєві.
Українські активи придбала зареєстрована в Ірландії міжнародна група Cement Roadstone Holding (CRH), яка працює у 29 країнах та керує 100 заводами. В Україні ця компанія представлена брендом Cemark. Групі належать цементні заводи у Хмельницькій, Львівській та Одеській областях.
Також у межах угоди Buzzi продасть CRH свій цементний бізнес у Словаччині. Там італійська група керує шістьма цементними заводами.
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