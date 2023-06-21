Італійська група Buzzi Unicem через свою дочірню компанію Dyckerhoff має намір продати свій цементний бізнес в Україні. Вихід компанії відбувається у межах угоди про продаж частини своїх підприємств у Східній Європі за 100 млн євро.

Джерело: Buzzi.

У 2024 році очікується завершення угоди в Україні. Остаточний вихід компанії залежить від отримання необхідних дозволів регулювальних органів.

В Україні італійська компанія володіє двома цементними заводами повного циклу: під Рівним (“Волинь-Цемент”) та Миколаєвом (“Південь-Цемент”). Також Buzzi має два термінали для розподілу цементу. Група активно працює у Києві, Одесі та Миколаєві.

Українські активи придбала зареєстрована в Ірландії міжнародна група Cement Roadstone Holding (CRH), яка працює у 29 країнах та керує 100 заводами. В Україні ця компанія представлена брендом Cemark. Групі належать цементні заводи у Хмельницькій, Львівській та Одеській областях.

Також у межах угоди Buzzi продасть CRH свій цементний бізнес у Словаччині. Там італійська група керує шістьма цементними заводами.