В Італії 300 медичних працівників подали судовий позов з метою оскарження вимоги про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє видання The Local.

Ініціатори позову кажуть, що це не битва противників вакцинації, а битва за демократію.

“Ми змушуємо людей йти на ризик під загрозою того, що їм більше не дозволять займатися своєю професією”, – прокоментував конституційний юрист Даніеле Гранара, який допомагає просувати справу.

До речі, Гранара захищає десятки вихователів, яких відсторонили від роботи за відмову від вакцинації.

Справу розглядатимуть 14 липня.

Нагадаємо, що у квітні Італія прийняла закон, що зобов’язував усіх, хто працює на державних або приватних посадах у галузі охорони здоров’я, в тому числі в аптеках та лікарських кабінетах, робити щеплення проти коронавірусу. Інакше їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати, якщо роботодавець не може призначити їх на іншу посаду.