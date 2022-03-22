Про це гурт сповістив на своїй сторінці в Instagram.

Заплановані концерти Måneskin мали відбутися цієї весни в межах туру Loud Kids у Москві та Санкт-Петербурзі. Наразі ці виступи скасовано.

“Звісно, дуже важко робити оголошення про шоу в той час, коли в Україні триває жахлива війна та страждають безневинні люди. Ми переймаємося за український народ та солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя стільки безневинних людей, ми не залишимо в турі російські дати”, – зазначено у повідомлені Måneskin.