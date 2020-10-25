В Італії за добу, 24 жовтня, виявили 19 644 хворих на коронавірус COVID-19. Це третій рекорд за останній час.

Про це повідомляє La Repubblica.

Напередодні, 23 жовтня, виявили 19 143 випадки, 22 жовтня – 16 078, 21 жовтня – 15 199.

Повідомляється, що 24 жовтня зробили ще 177 669 тестів. Зросла кількість летальних випадків – цієї доби померла 151 особа.

Понад тисячу випадків коронавірусу на добу зафіксували у П’ємонті (1548), Кампанії (1718), Венето (1,729), Лаціо (1687), Тоскані (1526 ), Емілії Романьї (1180), Лігурії (1035).

У Ломбардії, де був епіцентр коронавірусу на початку епідемії, зараз 4956 нових випадків на добу.

Всього у країні заразилися 504 509, одужали 264 117, загинули 37 210 осіб.