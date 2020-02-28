Про це повідомляє AP.
У повідомленні сказано, що Італія змінить спосіб повідомлення про випадки інфікування коронавірусом, що могло б знизити цю статистику для країни.
Для цього італійській владі планують розрізняти в офіційних повідомленнях тих, хто реально заражений коронавірусом, і тих, у кого є симптоми коронавірусу.
Наприклад, напередодні в Італії начальник цивільного захисту Анджело Борреллі повідомив про 528 випадків. При цьому, Національний інститут охорони здоров’я підтвердив наявність захворювання коронавірусом тільки в 282 випадках.
При цьому, за інформацією МВС країни, в 159 випадках з 528 йшлося про необхідність стаціонарного лікування, а 37 осіб лежали в реанімації.
Більшість реально заражених коронавірусом в Італії знаходяться на карантині в своїх оселях.
На даний момент в Італії інформують про 650 випадків зараження, але не вказано, скільки з них підтверджено.
- За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі сягнула 82 тисяч 164 випадків.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.