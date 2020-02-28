В Італії прийняли рішення змінити спосіб ведення статистики щодо випадків передачі і зараження коронавірусом COVID-19 з Китаю.

Про це повідомляє AP.

У повідомленні сказано, що Італія змінить спосіб повідомлення про випадки інфікування коронавірусом, що могло б знизити цю статистику для країни.

Для цього італійській владі планують розрізняти в офіційних повідомленнях тих, хто реально заражений коронавірусом, і тих, у кого є симптоми коронавірусу.

Наприклад, напередодні в Італії начальник цивільного захисту Анджело Борреллі повідомив про 528 випадків. При цьому, Національний інститут охорони здоров’я підтвердив наявність захворювання коронавірусом тільки в 282 випадках.

При цьому, за інформацією МВС країни, в 159 випадках з 528 йшлося про необхідність стаціонарного лікування, а 37 осіб лежали в реанімації.

Більшість реально заражених коронавірусом в Італії знаходяться на карантині в своїх оселях.

На даний момент в Італії інформують про 650 випадків зараження, але не вказано, скільки з них підтверджено.