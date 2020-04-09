Про це повідомляє британська служба BBC.
За словами голови уряду Джузеппе Конте, карантин, який був введений в Італії 9 березня, можна пом’якшувати тільки поступово.
“Ми не можемо переходити від повного закриття до відновлення економічної активності. Ми повинні робити все поступово. Ймовірно, якщо вчені дадуть такий дозвіл, ми можемо почати послаблювати окремі заходи вже до кінця цього місяця”, – сказав він.
Відзначається, що за останню добу в Італії від коронавірусу COVID-19 вилікувалися 2099 людей. Це рекордний показник з початку епідемії в країні.
В Італії зафіксовано вже 140 тисяч хворих на коронвірус. 17,5 тисячі людей в країні померли від COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що поширення коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні можна відстежувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-мапи.
- В РНБО створили карту поширення COVID-19 в Україні та світі.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 3,1 %. Це істотно менше, ніж, наприклад, в Італії чи Іспанії.