В Італії планують почати пом'якшення карантинних заходів вже в кінці квітня.

Про це повідомляє британська служба BBC.

За словами голови уряду Джузеппе Конте, карантин, який був введений в Італії 9 березня, можна пом’якшувати тільки поступово.

“Ми не можемо переходити від повного закриття до відновлення економічної активності. Ми повинні робити все поступово. Ймовірно, якщо вчені дадуть такий дозвіл, ми можемо почати послаблювати окремі заходи вже до кінця цього місяця”, – сказав він.

Відзначається, що за останню добу в Італії від коронавірусу COVID-19 вилікувалися 2099 людей. Це рекордний показник з початку епідемії в країні.

В Італії зафіксовано вже 140 тисяч хворих на коронвірус. 17,5 тисячі людей в країні померли від COVID-19.