Про це повідомило європейське видання The Local.
Уточнюється, що італійський уряд продовжив заборону на в’їзд до країни для туристів з країн, які не є членами Європейського Союзу.
При цьому рішення про дозвіл на в’їзд громадянам країн Європейського Союзу і Великої Британії не буде скасовано.
Крім того, в Італії оголосили про можливі перевірки по країні, що влаштовуються з метою виявлення людей, що прибувають з держав, які не є членами Європейського Союзу. Такі іноземці зобов’язані будуть залишатися на карантині протягом двох тижнів.
За словами міністра охорони здоров’я Італії Роберто Сперанци, в цей момент ситуація з поширенням коронавірусу в країні, як і раніше, залишається складною.
- Рада Європейського союзу ухвалила рішення щодо відкриття зовнішніх кордонів для громадян 14 країн. Україна до цього списку не увійшла.