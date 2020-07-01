Італія не відкриватиме свої кордони для громадян третіх країн попри рекомендації Європейського Союзу.

Про це повідомило європейське видання The Local.

Уточнюється, що італійський уряд продовжив заборону на в’їзд до країни для туристів з країн, які не є членами Європейського Союзу.

При цьому рішення про дозвіл на в’їзд громадянам країн Європейського Союзу і Великої Британії не буде скасовано.

Крім того, в Італії оголосили про можливі перевірки по країні, що влаштовуються з метою виявлення людей, що прибувають з держав, які не є членами Європейського Союзу. Такі іноземці зобов’язані будуть залишатися на карантині протягом двох тижнів.

За словами міністра охорони здоров’я Італії Роберто Сперанци, в цей момент ситуація з поширенням коронавірусу в країні, як і раніше, залишається складною.