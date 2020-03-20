Глава Департаменту цивільної оборони Анджело Бореллі повідомив, що число померлих від коронавірусу в Італії досягло 3405 осіб.

Про це повідомляє італійська суспільно-правова телерадіокомпанія Rai.

За словами Бореллі, за останню добу в Італії від коронавірусу померли 427 осіб.

На цю мить коронавірусом інфіковані майже 33,2 тис. італійців, за добу цей показник виріс на 4,5 тис.

За останню добу одужали 415 осіб, їх число досягло 4440.

За останніми даними Національної комісії з охорони здоров’я Китаю, в країні від коронавірусної інфекції померли 3245 осіб.

Відзначимо, перша смерть від коронавірусу в Італії була зафіксована 21 лютого, в регіоні Венето. 18 березня в Італії кількість загиблих від коронавірусу збільшилася на рекордні 475 чоловік за добу.