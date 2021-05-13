Антимонопольний регулятор Італії оштрафував корпорацію Google на 123 мільйони доларів за зловживання домінуючим становищем через використання його мобільної операційної системи Android і магазину застосунків Google Play.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Завдяки Android і магазину застосунків Google Play, Google займає домінуюче становище, яке дозволяє йому контролювати охоплення розробників застосунків для кінцевих користувачів”, – йдеться в заяві регулятора.

При цьому, майже три чверті італійців використовують смартфони, що працюють на Android.

Регулюючий орган також заявив, що Google не дозволив JuicePass, сервісному застосунку для електромобілів від Enel X, працювати на Android Auto, який дозволяє використовувати застосунки під час водіння, несправедливо обмежуючи його використання, віддаючи перевагу Google Maps.

Google не дозволяв використовувати застосунок на Android Auto протягом двох років, що може поставити під загрозу здатність Enel X створювати для користувача базу.

Крім штрафу, регулятор заявив, що попросив Google зробити JuicePass доступним для Android Auto.