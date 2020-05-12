В Італії вже через кілька днів відкриють ресторани, бари, перукарні та салони краси.

Про це повідомляє італійське видання Quifinanza.

Уточнюється, що новий етап пом’якшення карантину в Італії почнеться 18 травня.

У всій країні відкриють бари, ресторани, перукарні, салони краси, бібліотеки і музеї.

Відзначається, що всім установам потрібно дотримуватися необхідних заходів безпеки і проводити щоденну дезінфекцію приміщень.

Власникам ресторанів буде необхідно встановити дистанцію між столиками як мінімум в два метри. При цьому обслуговуючий персонал зобов’язаний носити рукавички і маски.

Також повідомляється, що при новому фіксуванні зростання кількості заражень в Італії влада має можливість знову ввести суворі карантинні обмеження.