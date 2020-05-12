Про це повідомляє італійське видання Quifinanza.
Уточнюється, що новий етап пом’якшення карантину в Італії почнеться 18 травня.
У всій країні відкриють бари, ресторани, перукарні, салони краси, бібліотеки і музеї.
Відзначається, що всім установам потрібно дотримуватися необхідних заходів безпеки і проводити щоденну дезінфекцію приміщень.
Власникам ресторанів буде необхідно встановити дистанцію між столиками як мінімум в два метри. При цьому обслуговуючий персонал зобов’язаний носити рукавички і маски.
Також повідомляється, що при новому фіксуванні зростання кількості заражень в Італії влада має можливість знову ввести суворі карантинні обмеження.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.