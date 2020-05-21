Про це повідомляє місцеве видання Rai News.
“Всі аеропорти можна буде знову відкрити з 3 червня, коли знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення, а обмеження на громадський транспорт зникнуть”, — сказала міністр транспорту країни Паола Де Мішелі.
За даними Університету Хопкінса, станом на 16 травня Італія посідає шосте місце за кількістю інфікованих коронавірусом. За час епідемії в країні коронавірус підтвердили у 227 364 людей, померли – 32 330 осіб.
- Раніше повідомлялося, що Уряд Італії ухвалив рішення про зняття всіх обмежень на в’їзд та виїзд з країни з 3 червня.
- В ЄС опублікували нові правила для авіаперельотів.