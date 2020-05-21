Усі аеропорти в Італії, закриті через епідемію коронавірусу COVID-19, відновлять свою роботу 3 червня.

Про це повідомляє місцеве видання Rai News.

“Всі аеропорти можна буде знову відкрити з 3 червня, коли знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення, а обмеження на громадський транспорт зникнуть”, — сказала міністр транспорту країни Паола Де Мішелі.

За даними Університету Хопкінса, станом на 16 травня Італія посідає шосте місце за кількістю інфікованих коронавірусом. За час епідемії в країні коронавірус підтвердили у 227 364 людей, померли – 32 330 осіб.