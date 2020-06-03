Про це повідомляє італійське видання Corriere dela Serra.
Наразі дозвіл приїжджати в Італію без проходження карантину мають тільки громадяни з країн Євросоюзу і Шенгенської зони.
Також в країні знімуть обмеження на поїздки всередині країни, тобто можна буде їздити з регіону в регіон без спеціальних дозволів. Майже три місяці це було заборонено.
Разом з тим, Швейцарія, яка межує з Італією, поки не відкрила свої кордони з країною. Вони залишаться закритими, як мінімум, до 15 червня.
- Раніше повідомлялося, що Уряд Італії ухвалив рішення про зняття всіх обмежень на в’їзд та виїзд з країни з 3 червня.
- В ЄС опублікували нові правила для авіаперельотів.