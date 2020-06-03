З 3 червня в Італії відкрили кордони для туристів з більшості європейських країн. Після прибуття в країну вони не зобов'язані проходити 14-денний карантин.

Про це повідомляє італійське видання Corriere dela Serra.

Наразі дозвіл приїжджати в Італію без проходження карантину мають тільки громадяни з країн Євросоюзу і Шенгенської зони.

Також в країні знімуть обмеження на поїздки всередині країни, тобто можна буде їздити з регіону в регіон без спеціальних дозволів. Майже три місяці це було заборонено.

Разом з тим, Швейцарія, яка межує з Італією, поки не відкрила свої кордони з країною. Вони залишаться закритими, як мінімум, до 15 червня.