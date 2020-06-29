Уряд Італії направив до України літак з обладнанням для ліквідації наслідків повеней в західних областях країни.

Про це повідомили в прес-службі Європейської комісії.

“Сьогодні літак уряду Італії доставить постраждалому населенню насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензопили, енергостанції і намети”, — йдеться в повідомленні.

Також в Єврокомісії зазначили, що на вихідних уряд Швеції взяв на себе зобов’язання направити в Україну протипожежні бар’єри, шланги та технічних експертів.

На додаток до італійської і шведської допомоги Європейська комісія надає українським фахівцям картографічні послуги для визначення постраждалих районів.

Нагадаємо, Молдова також відправила в Україну гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків паводків в західних областях.