Про це повідомили в прес-службі Європейської комісії.
“Сьогодні літак уряду Італії доставить постраждалому населенню насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензопили, енергостанції і намети”, — йдеться в повідомленні.
Також в Єврокомісії зазначили, що на вихідних уряд Швеції взяв на себе зобов’язання направити в Україну протипожежні бар’єри, шланги та технічних експертів.
На додаток до італійської і шведської допомоги Європейська комісія надає українським фахівцям картографічні послуги для визначення постраждалих районів.
Нагадаємо, Молдова також відправила в Україну гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків паводків в західних областях.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в результаті повеней постраждали 250 населених пунктів. Станом на ранок 29 червня залишаються підтопленими 70 населених.
- В Закарпатській ОДА оцінили збитки, завдані інфраструктурі в результаті паводків, у 125 млн гривень.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалих від паводків в західних областях забезпечать житлом. Влада допоможе відновити пошкоджене житло або нададуть нове.