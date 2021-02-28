Про це повідомляє інформаційне агентство Ansa.
Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца підписав постанову про те, що регіони Ломбардія, П’ємонт і Марке в північній і центральній Італії з понеділка класифікуються як “помаранчеві” зони середнього ризику, а регіони Молізе і Базіліката стають “червоними” зонами високого ризику.
Указ буде вводити обмеження на пересування людей всередині регіонів. Також закриють бари і ресторани. Деякі з найбільш постраждалих регіонів, такі як Базіліката, вже оголосили про закриття шкіл.
В Італії знову почалося зростання захворюваності через поширення нових штамів COVID-19. Роберто Сперанца заявив, що ниніншні епідемологічні умови не дозволяють послабити карантин.
Італія повідомила про 20 499 нових випадків захворювання в п’ятницю, що є найвищим показником з 1 січня.
- У січні італійське Агентство з лікарських засобів (AIFA) дозволило використовувати вакцину AstraZeneca для профілактики захворювання COVID-19.