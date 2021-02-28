Уряд Італії посилив епідеміологічні обмеження в регіонах Молізе, Базіліката, а також в Ломбардії, П'ємонті і Марке у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє інформаційне агентство Ansa.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца підписав постанову про те, що регіони Ломбардія, П’ємонт і Марке в північній і центральній Італії з понеділка класифікуються як “помаранчеві” зони середнього ризику, а регіони Молізе і Базіліката стають “червоними” зонами високого ризику.

Указ буде вводити обмеження на пересування людей всередині регіонів. Також закриють бари і ресторани. Деякі з найбільш постраждалих регіонів, такі як Базіліката, вже оголосили про закриття шкіл.

В Італії знову почалося зростання захворюваності через поширення нових штамів COVID-19. Роберто Сперанца заявив, що ниніншні епідемологічні умови не дозволяють послабити карантин.

Італія повідомила про 20 499 нових випадків захворювання в п’ятницю, що є найвищим показником з 1 січня.