Про це повідомляє Reuters.

Графіті на одній з дверей аварійного виходу, розташованої за концертним залом, з’явилося в червні 2018 року. На картині зображена молода дівчина з сумним виглядом, як данина пам’яті того місця, де 13 листопада 2015 року було вбито 90 осіб під час серії терористичних актів в Парижі.

Двері з малюнком були вкрадені в січні 2019 року, а в минулому місяці італійська поліція знайшла їх на фермі.

“Повернення цих дверей в наше національне свято – це дуже зворушливий момент. Вона була свідком трагедії, що забрала життя 90 людей. Багато з присутніх втекли через ці аварійні двері”, – зазначив посол Франції в Римі Крістіан Массі.