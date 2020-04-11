Уряд Італії вирішив продовжити загальнонаціональний карантин до 3 травня у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте, повідомляє італійське видання La Stampa.

“Ми продовжимо обмежувальні заходи до 3 травня. Це рішення непросте, але необхідне. Якщо ми здамося зараз, є загроза, що все почнеться спочатку”, – наголосив прем’єр.

Проте він допустив, що робота підприємств, закритих через карантин, може відновитися раніше цього терміну.

За словами Конте, уряд вже почав працювати над програмою, яка гарантує життєздатність економіки в умовах триваючої пандемії.

Він також уточнив, що з 14 квітня зможуть відновити роботу книгарні, магазини товарів для дітей і новонароджених, а також компанії, що займаються доглядом за зеленими насадженнями.