Про це заявив прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте, повідомляє італійське видання La Stampa.
“Ми продовжимо обмежувальні заходи до 3 травня. Це рішення непросте, але необхідне. Якщо ми здамося зараз, є загроза, що все почнеться спочатку”, – наголосив прем’єр.
Проте він допустив, що робота підприємств, закритих через карантин, може відновитися раніше цього терміну.
За словами Конте, уряд вже почав працювати над програмою, яка гарантує життєздатність економіки в умовах триваючої пандемії.
Він також уточнив, що з 14 квітня зможуть відновити роботу книгарні, магазини товарів для дітей і новонароджених, а також компанії, що займаються доглядом за зеленими насадженнями.
- Раніше повідомлялося, що в Італії планують почати пом’якшення карантинних заходів вже в кінці квітня.
- Також в Італії було зафіксовано найнижчу смертність за останні тижні.