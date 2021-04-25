Про це повідомляє агентство Ansa.
Серед регіонів, які перейдуть в “жовту” зону: Абруццо, Кампанія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Молізе, Марке, П’ємонт, Тоскана, Умбрія і Венето, а також автономні провінції Больцано і Тренто.
У зазначених регіонах частково відкриються ресторани та бари, кінотеатри, театри та музеї. Близько 70 тисяч поліцейських контролюватимуть дотримання обмежень – від перевірок закладів до запобігання скупчень людей на вулицях і площах.
У найпопулярніших місцях Риму будуть встановлені загородження.
Наразі в “помаранчевій” зоні залишаться п’ять регіонів Італії, а в “червоній” – тільки Сардинія.
- З суботи, 3 квітня, в Італії діяв суворий триденний локдаун, введений для запобігання сплеску нових випадків захворювання на COVID-19 на Великдень.
- 18 березня Італія вперше відзначила національний День пам’яті жертв пандемії. Країна обрала саме 18 березня, оскільки торік цього дня армію вперше залучили для вивезення трун з переповненого крематорію Бергамо. Того ж дня померло найбільше людей за перші місяці пандемії — 475.