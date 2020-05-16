Уряд Італії ухвалив рішення про зняття всіх обмежень на в'їзд та виїзд з країни з 3 червня.

Відповідне рішення оприлюднено на сайті уряду Італії.

Відзначається, що з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування всередині країни, а також на в’їзд і виїзд за межі Італії. Обмеження на пересування можуть зберігатися для окремих територій, якщо цього вимагатиме епідемічна обстановка.

Також залишається в силі заборона на пересування і вимога про карантин для тих, у кого підтверджений COVID-19, або тих, хто контактував з хворими.

При цьому в рішенні уряду не уточнюється, чи потрібно прибулим з-за кордону проходити обсервацію.

За даними Університету Хопкінса, станом на 16 травня Італія знаходиться на п’ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом. За час пандемії в країні коронавірус підтвердили у 223 885 людей, померли – 31 610 осіб.