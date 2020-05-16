Відповідне рішення оприлюднено на сайті уряду Італії.
Відзначається, що з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування всередині країни, а також на в’їзд і виїзд за межі Італії. Обмеження на пересування можуть зберігатися для окремих територій, якщо цього вимагатиме епідемічна обстановка.
Також залишається в силі заборона на пересування і вимога про карантин для тих, у кого підтверджений COVID-19, або тих, хто контактував з хворими.
При цьому в рішенні уряду не уточнюється, чи потрібно прибулим з-за кордону проходити обсервацію.
За даними Університету Хопкінса, станом на 16 травня Італія знаходиться на п’ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом. За час пандемії в країні коронавірус підтвердили у 223 885 людей, померли – 31 610 осіб.
- Раніше повідомлялося, що Італія відкриє ресторани й перукарні з 18 травня.