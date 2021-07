Про це повідомлють #Букви.

Гра відбулась на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Перший тайм закінчився із рахунком 0:0.

Рахунок у другому таймі відкрив італієць Фредеріко К’єза, забивши м’яча у дальній кут на 60-ій хвилині матчу.

За десять хвилин до кінця основного часу Альваро Мората зумів зрівняти рахунок.

До кінця основного, а також додаткового часу рахунок не змінився в чий-небудь бік, тому командам довелося пробивати серію пенальті. Італії вдалося забити 4 голи, а Іспанії лише два. Переможний гол Італії забив Жорже Луїз Фрелло.

