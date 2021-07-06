Про це повідомлють #Букви.
Гра відбулась на стадіоні Вемблі в Лондоні.
Перший тайм закінчився із рахунком 0:0.
Рахунок у другому таймі відкрив італієць Фредеріко К’єза, забивши м’яча у дальній кут на 60-ій хвилині матчу.
За десять хвилин до кінця основного часу Альваро Мората зумів зрівняти рахунок.
До кінця основного, а також додаткового часу рахунок не змінився в чий-небудь бік, тому командам довелося пробивати серію пенальті. Італії вдалося забити 4 голи, а Іспанії лише два. Переможний гол Італії забив Жорже Луїз Фрелло.
What. It. Means. 💙#EURO2020 pic.twitter.com/CaffyIHkyk
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021
Cool as you like 😝#EURO2020 https://t.co/5r9AaMCpn6 pic.twitter.com/2OKfVLL5Uz
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021
Таким чином збірна Італії стає першим фіналістом Євро-2020, а її суперник визначиться 7 липня у поєдинку Англії і Данії.
🇮🇹 Italy through to EURO 2020 final after thrilling shoot-out! 👏
WHAT A GAME! 🤯#EURO2020
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021
- У суботу, 3 липня, національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).
- 3 липня футбольна збірна Данії обіграла команду Чехії й вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футболу (“Євро-2020”) – вперше з 1992 року.