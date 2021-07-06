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Гра відбулась на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Перший тайм закінчився із рахунком 0:0.

Рахунок у другому таймі відкрив італієць Фредеріко К’єза, забивши м’яча у дальній кут на 60-ій хвилині матчу.

За десять хвилин до кінця основного часу Альваро Мората зумів зрівняти рахунок.

До кінця основного, а також додаткового часу рахунок не змінився в чий-небудь бік, тому командам довелося пробивати серію пенальті. Італії вдалося забити 4 голи, а Іспанії лише два. Переможний гол Італії забив Жорже Луїз Фрелло.

Таким чином збірна Італії стає першим фіналістом Євро-2020, а її суперник визначиться 7 липня у поєдинку Англії і Данії.

  • У суботу, 3 липня, національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).
  • 3 липня футбольна збірна Данії обіграла команду Чехії й вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футболу (“Євро-2020”) – вперше з 1992 року.