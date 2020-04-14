Протягом декількох днів росіяни, які живуть в Італії, пропонували знайомим італійцям записати і опублікувати в соцмережах подяку Росії та президенту Володимиру Путіну за гуманітарну допомогу в обмін на гроші.

Про це пише італійська газета La Repubblica.

Такі пропозиції громадянам Італії надходили в Whatsapp.

За відео-похвалу обіцяли заплатити 200 євро, за текстове повідомлення – трохи менше.

“Їм потрібно 15 італійців, які скажуть що-небудь хороше про російську гуманітарну допомогу. Краще відео або тестове повідомлення з фотографіями, але за відео вони платять 200 євро, за текст дають менше”, – цитує видання повідомлення, яке отримав один з жителів країни.

Журналісти також знайшли дівчину, яка в TikTok опублікувала короткий ролик з подяками за російську гуманітарну допомогу. Вона пояснила, що зняти подібне відео її попросив друг, якому за нього заплатили 20 євро.

“Мені запропонував це зробити мій друг. Він сказав мені, що йому платять, і він отримає 20 євро за ролик”, – сказала вона.

У Російському посольство в Римі заявили, що нічого не знають про такі пропозиції.

“Ми абсолютно не обізнані про гілку повідомлень, в яких громадян Італії просять “подякувати нашу країну за гроші”. Зрозуміло, що Росії не потрібно цього. Кожен день ми отримуємо сотні дзвінків, листів і коментарів зі словами щирої вдячності від простих громадян, керівників міст і регіонів, політиків, підприємців. Ми вважаємо це шахрайської провокацією”, – заявило посольство.