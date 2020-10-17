В Італії жінка протягом декількох місяців підмішувала колезі транквілізатори в каву, щоб та почувалася сонною й гірше справлялася з роботою.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Інцидент стався восени 2017 року в комуні Бра (регіон П’ємонт, Італія).

Аліса Бордон розповіла, що її колега Маріанждела Черрато часто купувала каву для колег у барі біля їхнього офісу.

Зазвичай Бордон робила один ковток і забувала про напій, але одного разу випила все поспіхом. Незабаром після цього жінка втратила свідомість, коли йшла до свого робочого місця.

“Все навколо було чорним. Мені здавалося, що я пливу”, – зазначила вона.

Бордон тоді госпіталізували і перевірили підозру на інсульт.

Жінка помітила ті ж симптоми після того, як випила ще кілька капучино, які купувала Черрато. Одного разу після чергової порції напою Бордон на автомобілі врізалася в стіну.

Лише на Різдво у жінки з’явилися підозри: вона взяла кілька вихідних, під час яких почувалася добре.

“Я подумала, що, можливо, є зв’язок між кавою і станом мого здоров’я. Невролог порадив мені не пити кави протягом місяця, і я так і зробила”, – розповіла Бордон.

Через кілька місяців жінка отримала ще один капучино від Черрато, але випила лише половину. Другу частину вона віднесла на аналіз, який показав, що кількість транквілізатора в каві в 10 разів перевищував норму.

Згодом поліція затримала Черрато “на гарячому”, коли та додавала транквілізатор у капучино. Цього тижня жінку засудили до 4 років тюремного ув’язнення.

Під час розгляду справи Черрато зізналася, що хотіла дискредитувати колегу в очах керівництва компанії, щоб уникнути скорочення.