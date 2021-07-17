Про це повідомляє телеканал CNN.

Через два роки після першого продажу, який відбувся у 2019 році, місцева влада як і раніше отримує запити від іноземців, зацікавлених у придбанні одного з недорогих будинків в місті, і вирішила, що зараз саме час продати ще приблизно 20 покинутих будівель, багато з яких є сусідніми будинками, що дає покупцям можливість купити більше одного об’єкта нерухомості і продати їх.

Вибрані об’єкти нерухомості, розташовані в старому “Сарацинському” районі історичного центру Самбуки, були закинуті після того, як в 1968 році в долині Біличі на Сицилії стався катастрофічний землетрус, який зруйнував цей район.

Вони виставлені на аукціон за стартовою ціною в два євро і будуть продані тому, хто запропонує найвищу ціну, як це було в 2019 році. Продаж був запущений 15 липня, а процес подачі заявок завершиться 5 листопада. Після того, як всі запити будуть проаналізовані і розглянуті, відбудеться відкритий аукціон.

У 2019 році будинки в кінцевому підсумку були продані за ціною від одного євро до 25 000 євро, більшість з них коштувало від 5 до 10 000 євро.

Пропоновані на продаж будинку в основному одноповерхові площею від 50 до 80 квадратних метрів з невеликими внутрішніми двориками в мавританському стилі з лимонними деревами.

Тим часом, виставлені на продаж і більші багатоповерхові червоно-рожеві кам’яні будівлі площею 120 квадратних метрів з балконами і терасами з видом на зелені поля, засіяні вівцями, що пасуться.

І не тільки будинки виставляються на продаж. На ринку також з’явилися порожні міські простори і ділянки між будинками, що дає покупцям можливість побудувати практично все, що вони хочуть, з нуля на тому місці, яке вони виберуть.

Деякі з пропонованих будинків знаходяться в неймовірно гарному стані, зі старими фарбованими плитковими підлогами з майоліки, спроєктованими сіцілійськими майстрами мистецтва, і золотисто-коричневими стінами, датованими 1920-ми роками.

Тим не менше, більшість будинків мають гостру потребу в ремонті, а деякі до цих пір заповнені забутими предметами і купами зламаних меблів.