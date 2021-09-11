Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За даними італійського агентства цивільного захисту, ще дев’ять осіб отримали поранення. Четверо з них — у критичному стані.

Рятувальники планують доставити поранених до лікарень міста Палермо гвинтокрилом, щойно погодні умови поліпшаться. Поміж загиблих виявився черговий пожежний.

Зазначається, що вихор перевернув автівки й позривав дахи в туристичній точці Пантеллерії. Торнадо також зруйнував прибережну дорогу.

Середземноморський острів Пантеллерія, відомий своїми вулканічними скелями та гарячими джерелами, є улюбленим місцем знаменитостей.

Хоча торнадо зазвичай не асоціюється з Європою, вважається, що кожен рік на континент навалюється кілька сотень смерчів. Чимало з них залишаються непоміченими, тому що тривають у віддалених сільських районах.