На юге Италии участились случаи воровства продуктов пропитания. Люди остались без средств на проживание за время карантина и отказываются платить в магазинах за еду.

Про це пише американське видання CNN.

Повідомляється, що в південній провінції Італії Апулія, біля портового міста Барі була викрадена вантажівка, якою доставляли їжу. У місцевій поліції повідомили, що водій не постраждав, але всю їжу з вантажівки вкрали.

Крім того, у багатьох продуктових магазинах з’явилися охоронці. Зокрема, їх залучають в дні завезення нових товарів.

Ще один інцидент стався в Палермо на острові Сицилія, коли 20 людей відмовилися розплачуватися в супермаркеті за їжу. У місцевій поліції CNN уточнили, що без втручання уряду, випадки можуть почастішати.

“Якщо ця ситуація продовжиться – без допомоги уряду, ми не зможемо прогодувати наших дітей … Це був сигнал, що вони (люди, які відмовилися платити – ред.) хотіли, щоб ми увійшли в їхнє становище”, – прокоментували в поліції.

У поліції розповіли, що вживають заходів, щоб покрити базові потреби, найбільш нужденних, людей. При цьому, багато італійців не звертаються за допомогою через почуття власної гідності.

Разом з тим, на півдні країни, де в меншій мірі зіткнулися з епідемією коронавыруса, зростає злочинність і нелегальні послуги. Однак, люди, які зневірилися і йдуть в ці дні на злочини з найбільшою ймовірністю можуть бути заражені.