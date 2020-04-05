Про це пише американське видання CNN.
Повідомляється, що в південній провінції Італії Апулія, біля портового міста Барі була викрадена вантажівка, якою доставляли їжу. У місцевій поліції повідомили, що водій не постраждав, але всю їжу з вантажівки вкрали.
Крім того, у багатьох продуктових магазинах з’явилися охоронці. Зокрема, їх залучають в дні завезення нових товарів.
Ще один інцидент стався в Палермо на острові Сицилія, коли 20 людей відмовилися розплачуватися в супермаркеті за їжу. У місцевій поліції CNN уточнили, що без втручання уряду, випадки можуть почастішати.
“Якщо ця ситуація продовжиться – без допомоги уряду, ми не зможемо прогодувати наших дітей … Це був сигнал, що вони (люди, які відмовилися платити – ред.) хотіли, щоб ми увійшли в їхнє становище”, – прокоментували в поліції.
У поліції розповіли, що вживають заходів, щоб покрити базові потреби, найбільш нужденних, людей. При цьому, багато італійців не звертаються за допомогою через почуття власної гідності.
Разом з тим, на півдні країни, де в меншій мірі зіткнулися з епідемією коронавыруса, зростає злочинність і нелегальні послуги. Однак, люди, які зневірилися і йдуть в ці дні на злочини з найбільшою ймовірністю можуть бути заражені.
- Раніше повідомлялося, що в Італії вперше з початку епідемії коронавірусу COVID-19 знизилася кількість пацієнтів в інтенсивній терапії.