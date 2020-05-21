Про це повідомляє британська служба BBC.

“Мешканка Італії виграла картину Пабло Пікассо вартістю в 1 мільйон євро під час благодійної лотереї, квиток на яку їй подарували”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що картина називається “Натюрморт”. Художник написав її в 1921 році. При цьому розмір картини складає 46 на 23 сантиметри.

Повідомляється, що благодійна подія була проведена аукціонним будинком в Парижі, а гроші були зібрані на будівництво колодязів і облаштування шкіл.

Відзначається, що на лотерею було продано більше 50 тисяч квитків, які купували люди з різних країн світу. На аукціоні в цілому вдалося зібрати близько 5,1 мільйона євро.