Про це повідомляє британська служба BBC.
“Мешканка Італії виграла картину Пабло Пікассо вартістю в 1 мільйон євро під час благодійної лотереї, квиток на яку їй подарували”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що картина називається “Натюрморт”. Художник написав її в 1921 році. При цьому розмір картини складає 46 на 23 сантиметри.
Повідомляється, що благодійна подія була проведена аукціонним будинком в Парижі, а гроші були зібрані на будівництво колодязів і облаштування шкіл.
Відзначається, що на лотерею було продано більше 50 тисяч квитків, які купували люди з різних країн світу. На аукціоні в цілому вдалося зібрати близько 5,1 мільйона євро.
- Раніше повідомлялося, що у лондонській галереї модерністського та сучасного мистецтва Tate Modern було скоєно напад на картину Пікассо вартістю 20 млн фунтів.