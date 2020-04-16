Про це пише британське видання The Daily Mail.
71-річна Сандра і 73-річний Джанкарло лежать в реанімації і приєднані до апаратів ШВЛ в лікарні Муррі, розташованої в муніципалітеті Фермо.
Роберта Ферретті, реанімаційна медсестра, дізналася, що пара повинна була відсвяткувати свою 50-ту річницю весілля, і разом з іншими медиками організувала вечірку на честь річниці.
Ферретті сказала: “Сандра багато плакала, але не за себе, вона хвилювалася за свого чоловіка. Він сказав мені, як сильно він все ще любить її після стількох років. Коли я дізналася, що у них річниця, я подумав, що вони обов’язково повинні це відсвяткувати”.
Вечірка тривала всього 10 хвилин. Медики, одягнені в захисні костюми, принесли парі маленький святковий пиріг і включили весільний марш.
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