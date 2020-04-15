В Італії почали тестувати експериментальний метод лікування коронавірусної інфекції за допомогою плазми крові тих пацієнтів, що вижили після хвороби.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У людей, які одужують від коронавірусної інфекції, викликаної COVID-19, або які хворі, але не мають симптомів, виробляються антитіла до вірусу в плазмі крові. Медики припускають, що ці антитіла, якщо їх перелити іншій людині, можуть допомогти нейтралізувати вірус в її організмі.

У деяких лікарнях північної Італії вже почали випробування цього методу лікування хворих COVID-19. При цьому використовується плазма крові тих людей, які вже одужали від вірусу та отримали негативні результати тесту на нього протягом останніх двох тижнів.

Країна сподівається перейти на масове використання плазми крові тих пацієнтів, що вижили з COVID-19, аби допомогти тим, хто знаходиться в важкому стані в лікарнях.

“Добре може вийти з цього. У нас був такий величезний спалах, що тепер у нас багато потенційних донорів. […] Це плазмове лікування може мати вирішальне значення для контролю інфекції у пацієнтів, що надходять до відділень інтенсивної терапії”, — зазначив Фаусто Балданті, вірусолог з лікарні Університету Павії Сан-Маттео.

Важливо зазначити, що ефективність цього методу на сьогодні ще не доведена. Відомо, наявність антитіл в організмі людини може означати, що у людини є хоч якийсь імунітет, але сьогодні вчені не впевнені, наскільки імунітет до COVID-19 буває сильним та як довго він триває.

До того ж, при використанні цього методу медикам необхідно мати перевірений тест на антитіла до коронавірус, який дозволить відбирати найбільш ефективних донорів крові. Сьогодні таких тестів не існує, а ті, що є на ринку, часто виявляються неякісними, у зв’язку з чим Управління з контролю за продуктами й ліками США посилило обмеження на випуск таких тестів.

Попри це генеральний директор Італійського національного центру крові Джанкарло Марія Ліумбруно вважає, що плазма може стати ключем до створення ефективної медикаментозної терапії від коронавірусної інфекції. Він сподівається, що необхідний тест на антитіла до коронавірусу вдасться розробити протягом декількох тижнів.

Після того, як тест на антитіла буде схвалений, Італія планує відкрити свої банки крові, донорами яких зможуть стати люди з антитілами до коронавірус.

Лікарні північного регіону Італії, що сильно постраждав, — Ломбардії — співпрацюють з біотехнологічною компанією Kedrion Biopharma, щоб створити препарат на основі плазми крові.

Доктор Алессандро Грінджері, який працює над створенням препарату, повідомив, що компанія планує почати збір плазми у видужуючих пацієнтів до кінця травня і сподівається отримати прототип ліків до кінця вересня.

“Спочатку ми будемо використовувати плазму близько 100 пацієнтів, які одужали від COVID-19, щоб розробити дозування, яка може бути введена внутрішньовенно або внутрішньом’язово. Ми розробимо плазмову иммуноглобулинового терапію, яку можна призначати пацієнтам, які страждають на Covid-19, або медичним працівникам для забезпечення тимчасової пасивної імунізації “, — розповів Грінджері.