Про це повідомляється на сторінці Tennisclub Finale в Facebook.
Уточнюється, що тенісистки з міста Фінале-Лігуре Карола Пессіна і Вітторія Олівері зіграли партію на дахах сусідніх будинків, щоб не припиняти тренування під час карантину.
В даний момент відео тенісного поєдинку на дахах набрало в соціальній мережі вже 46 тисяч переглядів і більше 500 репостів.
Також повідомляється, що про тенісисток вийшов сюжет на телеканалі, де одна з них пояснює, що тренери надсилають спортсменкам завдання для домашніх тренувань, проте дівчатам захотілося спробувати зіграти на такому імпровізованому “корті”.
🎾🎾Tennis e Coronavirus… vittoria Oliveri e Carola Pessina sui tetti di Finale..🎾🎾❤️TC FINALE
Gepostet von Tennisclub Finale am Freitag, 17. April 2020
Згідно з даними університету Джона Хопкінса, Італія є найбільш постраждалою від пандемії країною у світі (більше 22 000 загиблих).
- Нагадаємо, на початку березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.
- Пізніше Влада Італії закрила на карантин всю країну.
- 11 квітня Уряд Італії вирішив продовжити загальнонаціональний карантин до 3 травня у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
- В Італії хворих COVID-19 почали лікувати плазмою крові тих пацієнтів, що вижили.