Дві італійські тенісистки через карантин зіграли партію, перебуваючи при цьому на дахах сусідніх будинків.

Про це повідомляється на сторінці Tennisclub Finale в Facebook.

Уточнюється, що тенісистки з міста Фінале-Лігуре Карола Пессіна і Вітторія Олівері зіграли партію на дахах сусідніх будинків, щоб не припиняти тренування під час карантину.

В даний момент відео тенісного поєдинку на дахах набрало в соціальній мережі вже 46 тисяч переглядів і більше 500 репостів.

Також повідомляється, що про тенісисток вийшов сюжет на телеканалі, де одна з них пояснює, що тренери надсилають спортсменкам завдання для домашніх тренувань, проте дівчатам захотілося спробувати зіграти на такому імпровізованому “корті”.

🎾🎾Tennis e Coronavirus… vittoria Oliveri e Carola Pessina sui tetti di Finale..🎾🎾❤️TC FINALE Gepostet von Tennisclub Finale am Freitag, 17. April 2020

Згідно з даними університету Джона Хопкінса, Італія є найбільш постраждалою від пандемії країною у світі (більше 22 000 загиблих).