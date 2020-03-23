Лікарі з Італії стверджують, що в умовах пандемії коронавіруса Західна модель охорони здоров'я, орієнтована на пацієнта зазнає невдачі.

Про це італійські лікарі написали в науковій статті, повідомляє міжнародна медіакомпанія STAT, що спеціалізується на медицині та здоров’ї.

Італійські медики стверджують, що підхід в лікуванні інфікованих COVID-19 повинен бути змінений. Лікування повинно відбуватися на дому.

“Західні системи охорони здоров’я були побудовані грунтуючись на концепції орієнтованій на пацієнта”, – пишуть Мірко Накот, Лука Лонгі та їхні колеги з лікарні в Бергамо.

Вони вважають, що фокус повинен бути зміщений на турботу про суспільство.

“Ми далеко за межами переломного моменту”, – пишуть лікарі.

Італійські медики вважають, що стаціонарне лікування повинні отримувати пацієнти з важкими формами хвороби.

Вони також підкреслюють, що в таких умовах інша медична допомога в північній Італії практично зупинилася.

Відзначимо, 22 березня в Італії зафіксовано 651 летальний випадок від коронавіруса – це значно менше, ніж напередодні, коли кількість жертв становила понад 800 осіб. Однак, кількість підтверджених випадків коронавіруса продовжує зростати. Зокрема, цифра зросли на 10,4% – це близько 59 138 осіб.