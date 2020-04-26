В Італії, в рамках запобігання поширенню коронавірусу, із в'язниці випустили ряд впливових мафіозі.

Про це сказано на сайті американської медіакомпанії CNN.

Про це рішення оголосив спеціальний прокурор по боротьбі з мафією Федеріко Кафьеро де Рахо.

Повідомляється, що засуджені мафіозі відбуватимуть покарання вдома. На режим відбування покарання в домашніх умовах був переведений Франческо Бонура, впливовий бос сицилійської Коза Ностри, Вінченцо Яннаццо, член Ндрангети та Паскуале Загарія, член клану Казалесі.

Кафьеро де Рахо сказав, що ці троє були піддані “додаткових заходів ізоляції”, щоб уникнути контактів з людьми поза в’язниці через ролі, які вони відіграють у кримінальному світі.

За даними Міністерства юстиції, загальна кількість ув’язнених в Італії з 29 лютого скоротилося на 6500 осіб. Однак, зміна режиму відбування покарання для італійських кримінальних авторитетів в Італії сприйняли неоднозначно.