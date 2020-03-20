Італійський бренд одягу та аксесуарів Ermanno Scervino почав виробництво медичних масок на тлі спалаху в країні коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється в Instagram бренду.

“Наше ательє тепер виробляє медичні маски”, – зазначається в повідомленні.

Також бренд оприлюднив кілька фото процесу виробництва масок.

Ermanno Scervino – італійський бренд зі штаб-квартирою у Флоренції, Італія. Він спеціалізується на виробництві одягу, взуття та аксесуарів, виконаних із високоякісних матеріалів. Марка належить до люксового сегменту ринку.

Бренд був заснований у 2000 році Ерманно Даеллі і Тоні Шервіно.

Даеллі випускав свої колекції ще в 1980-х – 1990-х роках. Наприкінці 1990-х він познайомився з Тоні Шервіно, менеджером, який займався виробництвом спортивного одягу. Вони знайшли багато схожого в питаннях моди і стилю і вирішили створити новий бренд.

Зараз Ерманно Даеллі відповідає за творчу частину колекцій, а Тоні Шервіно – за всі організаційні питання.

Бренд розвиває кілька ліній одягу: зокрема, Ermanno Scervino (лінія чоловічого, жіночого, дитячого одягу і аксесуарів) та Scervino Street (лінія молодіжного одягу, що поєднує в собі елементи вуличного стилю).

Ерманно Даеллі виступив автором нарядів для співачки та актриси Шер, яка виконала роль Ельзи Моргенталь Штраусс-Армістан у фільмі “Чай з Муссоліні” Франко Дзеффіреллі.

Сьогодні бренд користується великою популярністю серед знаменитостей.

Ціни на одяг та аксесуари Ermanno Scervino різні. Згідно з даними на сайті бренду, куртка з короткими рукавами і норковою облямівкою обійдеться потенційному покупцеві в 1890 євро, топ з короткими рукавами – в 990 євро, легінси – в 590 євро. Сумку можна придбати як за 990, так і за 1250 євро. А широкий шкіряний пояс зі стразами обійдеться в 750 євро.